طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الإنجليزي: "سؤال الإسلاميك الأصعب في الورقة" (فيديو)

عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية عن آرائهم حول امتحان مادة اللغة الإنجليزيَّة الذي خاضوه ضمن امتحانات نهاية العام الجاري.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان اللغة الإنجليزية

وأجمع الطلاب على أن الامتحان شهد تفاوتًا في المستويات، حيث أكد بعضهم أن «الامتحان كان صعب وكان فيه أسئلة كتيرة غير مباشرة ولافَّه»، مشيرين إلى أن «سؤال البراجراف والنصوص الدينيَّة (الإسلاميك) كان ضمن الأجزاء الأصعب في الامتحان»، بالإضافة إلى أن «الامتحان كان فوق متوسط الطلاب العاديين».

في المقابل، رأى آخرون في حديثهم مع “فيتو” «الامتحان كان سهل في أغلبه لكن فيه شوية صعوبة في القواعد والنصوص الدينيَّة»، وأشاروا إلى أن «نظام الأسئلة كان في معظمه اختياري»، مؤكدين أن «الوقت المخصص كان كافي للإجابة على الأسئلة»، بالإضافة إلى أن «جميع الأجزاء التي جاءت في الامتحان ضمن مقرر المادة».

كما وصف طالب ثالث الامتحان بـ«متوسط»، حيث «احتوت القطعة على نقاط صعبة شوية»، وكان «الإسلاميك فيه معلومات تتعلق بحياة الخلفاء الراشدين»، لكن «الوقت كان مناسب»، وكان «نطاق الأسئلة ضمن حدود الكتاب المدرسي»، على حسب قول الطلاب.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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