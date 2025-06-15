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محافظات

لافتات"ناصر منسي الأسطورة" تزين سرادق حنة نجم الزمالك بقريته شرويدة ( فيديو وصور)

لافتات ناصر منسي
لافتات ناصر منسي الأسطورة، فيتو

شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة إقامة حفل "الحنة"نجم نادي الزمالك ناصر منسي، حيث حرص عدد من مشجعي القلعة البيضاء على المشاركة بطريقتهم الخاصة.

ناصر منسي يحتفل بـ ليلة الحنة بالطبل والمزمار البلدي في شرويدة ( فيديو وصور)

ناصر منسي الأسطورة 

وقام "جروب" من مشجعي الزمالك بتعليق لافتات كبيرة على مداخل الصوان وأرجاء القرية، حملت عبارات منها: "فن وهندسة ملوك الكرة" و"ناصر منسي الأسطورة"، في لفتة تعبر عن مدى حب وتقدير الجماهير للاعب، الذي ينتمي إلى مسقط رأسه في الشرقية.

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لافتات "ناصر منسي الأسطورة" تزين حنة ناصر منسي في الشرقية احتفاءً بنجم الزمالك، فيتو 

وجاءت اللافتات كجزء من مظاهر الاحتفال الشعبي الذي شهد حضورًا واسعًا من أهالي القرية ومحبي اللاعب، وسط أجواء من البهجة والطرب والمزمار البلدي.

لافتات
لافتات "ناصر منسي الأسطورة" تزين حنة ناصر منسي في الشرقية احتفاءً بنجم الزمالك، فيتو 
شاشة لعرض أهداف اللاعب، فيتو 
شاشة لعرض أهداف اللاعب، فيتو 

ولم يتوقف المشجعون عند اللافتات، بل قاموا أيضًا بتجهيز شاشة عرض كبيرة تم خلالها بث أبرز أهداف ناصر منسي مع نادي الزمالك، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، خاصة الهدف الشهير الذي أحرزه في مباراة السوبر الإفريقي، والذي أعاد إلى الأذهان لحظة مجيدة في تاريخ النادي وجماهيره.

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك 

واكتست شوارع قرية شرويدة وواجهات المنازل بالزينة والأضواء المبهجة، خاصة في محيط منزل اللاعب، حيث نُصِب “صوان” كبير لاستقبال المهنئين من الأهل والأصدقاء وأبناء القرية، الذين توافدوا بالمئات لمشاركة ابن قريتهم فرحته.

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