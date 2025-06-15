الأحد 15 يونيو 2025
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صحة ومرأة

12 فائدة لـ الكريز أبرزها خفض ضغط الدم والكوليسترول ومحاربة الشيخوخة

الكريز
الكريز

فوائد الكريز، الكريز من الفاكهة الفاخرة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وله مواسم محددة ويستخدم في صناعة الحلوى.

وفوائد الكريز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكريز أو الكرز هو نوع من الفواكه الصيفية اللذيذة والمرغوبة لدى الكثيرين حول العالم، ويتميز بلونه الأحمر الجذاب وطعمه الحلو أو الحامض حسب نوعه، ولا يقتصر الكريز على مذاقه الشهي فحسب، بل يحمل في طياته كنز من الفوائد الصحية التي تجعله خيار ممتاز ضمن النظام الغذائي الصحي.

فوائد الكريز للصحة 
فوائد الكريز للصحة 

فوائد الكريز للصحة 

واضافت منى، أن من فوائد الكريز التى تدفعنا لتناوله:-

  • يحتوي الكريز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، والتي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على شباب البشرة.
  • يعد الكريز من الفواكه الطبيعية التي تمتلك خواص مضادة للالتهاب، وقد أثبتت الدراسات أن تناول الكريز قد يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.
  • يعمل على تقليل أعراض النقرس وخفض مستويات حمض اليوريك في الدم، وتخفيف التورمات العضلية الناتجة عن التمارين الشاقة.
  • يحتوي الكريز، خاصة الكريز الحامض، على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم. لذلك فإن تناول الكريز أو شرب عصيره قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على النوم بشكل أفضل، وينصح به لكبار السن أو من يعانون من اضطرابات النوم.
  • الكريز يدعم صحة القلب بعدة طرق منها خفض ضغط الدم بسبب غناه بالبوتاسيوم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتقوية الأوعية الدموية والحد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.
  • يحتوي الكريز على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم في الوزن.
  • على الرغم من طعمه الحلو، إلا أن الكريز لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر، بل إنه يساعد على تنظيم نسبة السكر بفضل احتوائه على مواد نباتية تقلل من مقاومة الإنسولين، ومفيد لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة وتحت إشراف الطبيب.
  • بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الكريز في تحسين مرونة الجلد، ويحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس، ويقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.
  • تناول الكريز بانتظام قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، والحماية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر، وتقليل التوتر والقلق.
  • بفضل فيتامين C والأنثوسيانين الموجودين فيه، يساهم الكريز في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من نزلات البرد والعدوى، وتسريع التئام الجروح والأنسجة التالفة.
  • الكريز مفيد للمرأة الحامل حيث يحتوي على عناصر مغذية كالحديد والبوتاسيوم، ويساعد على تقوية المناعة والوقاية من الأنيميا.
  • آمن للأطفال، ويمنحهم الطاقة والفيتامينات المهمة لنموهم، بشرط تقطيعه لتجنب خطر الاختناق.

شروط تناول الكريز

تابع، أنه يمكن تناول الكريز طازج كوجبة خفيفة، أو عصير طازج خاصة في الصيف، ويمكن إضافته إلى السلطات والحلويات، أو على شكل مربى أو مجفف، مع الانتباه للسكر المضاف، ولكن يجب غسل الكريز جيدا قبل تناوله لإزالة المبيدات، ويفضل تناوله طازج للحفاظ على أكبر قدر من فوائده، والاعتدال مهم لأن الإفراط في تناوله قد يسبب الإسهال أو اضطراب المعدة.

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الكريز فوائد الكريز للصحة فوائد الكريز صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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