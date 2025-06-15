كومان يسجل أول هدف في كأس العالم للأندية 2025

سجل كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، أول هدف في بطولة كأس العالم للأنديوة وذلك في شباك نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وجاء هدف كومان في شباك أوكلاند سيتي في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ليدون اسمه كأول مسجل لهدف في تاريخ كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

تنقل مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على الهواء مباشرة، عبر قناة إم بي سي أكشن السعودية، ويعلق عليها حماد العنزي وحاتم بطيشة

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فيتو

طموحات الفريقين في المباراة الأولى

تشكل المباراة اختبارًا مهمًا لنوايا وطموحات بايرن ميونخ، الذي يدخل البطولة بتشكيلة قوية تضم نخبة من النجوم الدوليين، ويسعى لتقديم أداء يُرسخ مكانته كأحد أقوى فرق العالم.

في المقابل، يدخل أوكلاند سيتي المباراة بأمل تقديم مستوى مشرف، مستندًا إلى روحه القتالية وتماسكه الجماعي، رغم فارق الإمكانيات أمام العملاق البافاري.

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