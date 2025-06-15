نجم بايرن ميونخ يتصدر مبكرا قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

تصدر جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ، قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025، بثلاثة أهداف بعدما قاد الفريق البافاري للفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب سينسيناتي الأمريكي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتشهد المجموعة الثالثة منافسات قوية بين بايرن ميونخ، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى أوكلاند سيتي.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

لم يضيع بايرن ميونخ أي وقت في فرض سيطرته، حيث افتتح كينطسلي كومان التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6 بتسديدة رأسية قوية، ليكون ذلك بدايةً لسلسلة أهداف الفريق الألماني.

ثم تابع ساشا بوي التهديف بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يُكمل أوليز الثلاثية بالهدف الثالث بعد دقيقتين فقط.

ولم يتوقف كومان عند هذا الحد، حيث أضاف الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 22، ليُؤكد تفوق بايرن الساحق في الشوط الأول، بينما ظل أوكلاند سيتي عاجزًا عن المواجهة.

وقبيل نهاية الشوط الأول، أضاف توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 45، ليختتم أوليز الشوط بتسجيله الشخصي الثاني والهدف السادس لبايرن قبل صافرة النهاية.

الشوط الأول انتهى 0/6، وفي الشوط الثاني استمر الزخم التهديفي للبايرن.

في الدقيقة 67 أضاف جمال موسيالا هدف بايرن السابع من تسديدة رائعة، ثم نجح نفس اللاعب في إضافة الهدف السابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 84 نجح موسيالا في استغلال خطأ دفاعي لفريق أوكلاند وأحرز الهدف الثالث له والتاسع لفريقه.

جمال موسيالا في صدارة قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

وحتى الآن تصدر جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، ترتيب هدافي كأس العالم للأندية سريعًا، برصيد 3 أهداف.

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