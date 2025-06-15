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رياضة

بسبب بايرن ميونخ، الهلال السعودي يخسر رقما قياسيا في كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

خسر نادي الهلال السعودي، رقمًا قياسيًا في كأس العالم للأندية، قبل بداية مشواره في النسخة الحالية 2025 من المسابقة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الهلال السعودي يبدأ مشواره أمام ريال مدريد 

ويبدأ الهلال السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، الأربعاء المقبل، عندما يواجه ريال مدريد، على ملعب هارد روك، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقبل مباراته الأولى بنحو 3 أيام، خسر "الزعيم" رقمه القياسي المميز في المونديال، بسبب فريق بايرن ميونخ.

بايرن ميونخ يكسر رقم الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 

وفاز بايرن ميونخ على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب "TQL"، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبذلك أصبح الفريق البافاري، صاحب أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للأندية، ليكسر الرقم القياسي المُسجل باسم الهلال.

وكان الهلال صاحب أكبر انتصار، عندما فاز على الجزيرة بنتيجة 6-1، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2021، والتي أقيمت في فبراير 2022.

ولم يسجل أي فريق آخر 6 أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، سوى الترجي الذي فاز على السد 6-2 في نسخة 2019.

ومنذ ذلك الحين، لم ينجح أي فريق في كسر هذا الرقم القياسي، قبل أن ينجح بايرن ميونخ في ذلك خلال ثاني مباريات النسخة الحالية.

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