الزمالك يحدد مواعيد وأماكن اختبارات الناشئين

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن مواعيد اختبارات النادي لانتقاء المواهب، وتحديدًا مرحلة "البراعم"، بداية من مواليد 2011 وحتى 2017، داخل العديد من المحافظات خلال الفترة المُقبلة.

موعد اختبارات ناشئي الزمالك

وجاءت المواعيد كالتالي:

الخميس 19/6: محافظة الدقهلية، بمقر فرع أكاديمية الزمالك الخارجية بالمنصورة، داخل ستاد جامعة المنصورة.

الخميس 19/6: محافظة الدقهلية، على ملعب اللجنة الرياضية بمدينة جمصة.

الجمعة 20/6: محافظة دمياط، بملعب مركز كفر سعد.

الجمعة 20/6: محافظة القاهرة، بمقر فرع أكاديمية الزمالك الخارجية بمدينة نصر، ملعب مدرسة فيوتشر للغات.

السبت 21/6: محافظة القاهرة، بمقر فرع أكاديمية الزمالك الخارجية، بملعب نادي التصنيع.

الجمعة 27/6: محافظة البحيرة "رشيد"، ملعب مركز شباب الغول.

الجمعة 27/6: محافظة الدقهلية "السنبلاوين"، ملعب مركز شباب التنمية الشبابية.

السبت 28/6: محافظة الجيزة، بمقر فرع أكاديمية الزمالك الخارجية بمدينة 6 أكتوبر، مركز شباب الجزيرة.

السبت 28/6: محافظة أسيوط، بمقر فرع أكاديمية الزمالك الخارجية، ستاد الجامعة بالقرية الأولمبية.

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