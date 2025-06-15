الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك يحسم موقف مصطفى شلبي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن اللاعب مصطفى شلبي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدًا أن الإدارة لم تصدر أي قرار بشأن رحيله أو تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى المصدر كل ما تردد عن وجود نية لعرض اللاعب للبيع أو دخوله في صفقات تبادلية، مشددًا على أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد رسمي مع النادي، ويحظى بثقة الجهاز الفني.

تقييم فني خلال الفترة المقبلة

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني سيقوم بإجراء تقييم شامل لكل اللاعبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن بينهم مصطفى شلبي، لتحديد الأدوار الفنية لكل لاعب وفقًا لرؤية المدير الفني الجديد المنتظر الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح أن شلبي من العناصر التي تمتلك إمكانيات فنية جيدة، لكنه لم يظهر بكامل مستواه في الموسم الماضي بسبب ظروف الفريق وتعدد التغييرات الفنية.

التركيز على الاستقرار الفني

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يسعى إلى الاستقرار الفني وعدم إثارة البلبلة داخل الفريق، خاصة في ظل الاستعداد لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في كافة البطولات خلال الموسم القادم.

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