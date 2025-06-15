الأحد 15 يونيو 2025
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انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

روز بول، أكبر ملاعب
روز بول، أكبر ملاعب كأس العالم للأندية، فيتو

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كأس العالم للأندية الاتحاد الدولي لكرة القدم الولايات المتحده الامريكيه روز بول كاليفورنيا ميتلاف إيست نيوجيرسي

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