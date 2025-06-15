مسلسل آسر الحلقة 52، راغب وعزت يكتشفان كنز معلومات عن الخال وآسر في صدمة

تدور أحداث الحلقة 52 من مسلسل “آسر” حول استمرار راغب في الشك في آسر، في حين يُقرر عزت التخلص من الخال مجددًا، ويتحالف مع راغب لتحقيق هذا الهدف.

ويقرران دعوة آسر للانضمام إليهما، والاتفاق على ضرورة التخلص من الخال، خاصة أن الأخير يمتلك دليلًا يدين راغب، ويُشكّل تهديدًا دائمًا لعزت، ويحاولان توريط آسر في هذه القصة، لكنه يُبادر بتحذير الخال، ويسعى إلى معرفة سر اختفائه المفاجئ، وأسباب الحراسة المشددة حوله، إلا أن الخال يرفض إعطاءه أي معلومات.

بعدها، يذهب آسر للاطمئنان على والده، فيجده في حالة يرثى لها، كما أن صحته تتدهور ويأتي إليه بممرضة ولكن الطبيب يوصي بضرورة نقله المستشفى، وفي أثناء ذلك، يتلقى آسر اتصالًا من راغب، يخبره فيه بأنه سيرسل له الموقع الذي يتواجد فيه، ويرغب في أن ينضم إليه.

يتوجه آسر إلى العنوان، فيجد راغب وعزت في منزل شخص يقولان إنه صديقهما، لكنه يكتشف لاحقًا أنها كاتبة تُدعى لونا، كانت قد ألّفت كتبًا عن الخال.

وكان عزت قد قيدها سابقًا لأنها كانت مندفعة، ولم تكن طيّعة أو سهلة الانقياد، يقوم آسر بفك وثاق لونا، لكنها تهرع إلى غرفة تحتوي على أسلحة، وتُهدد عزت، يدخل آسر الغرفة، ويجد بداخلها العديد من الأدلة والمعلومات عن الخال، وبين هذه الوثائق، تلمح لونا أن آسر أخفى صورة لسلمى، لكنها لا تتحدث، كما يعثر آسر على صورة شخص يُدعى السايس، وهو من أكثر من يعرفون خبايا الخال وخانه، ولا يزال على قيد الحياة.

يُركز راغب على هذه المعلومات التي قد تفيده، في حين يشعر آسر بالتوتر والصدمة من حجم الأسرار التي تم كشفها، ويدرك أن المعلومات التي تمتلكها لونا قد تغير مسار كل شيء

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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