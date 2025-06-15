يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن استعدادات ومخاوف إسرائيلية، من استخدام إيران لصواريخ "خرمشهر 2" الذي يستطيع مسح المنطقة التي يسقط بها.

قلق إسرائيلي من صاروخ خرمشهر-2 الإيراني

خرمشهر-2 صاروخ باليستي إيراني، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل. تم الإعلان عنه سنة 2019، فهو جيل جديد من صاروخ خرمشهر الباليستي الذي تم الكشف عنه سنة 2017، والذي يعد أقوى وأحدث الصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة عالية جدًا.

يتميز صاروخ خرمشهر بقدرته على حمل رؤوس حربية موجهة، ويبلغ مداه 2000 كيلومتر برأس حربي واحد أو عدة رؤوس حربية بزنة 1800 كيلوغرام. وبطول 13 متر وقطر 1.5 متر ويزن نحو 20 طن ويعمل بالوقود السائل.

صاروخ خرمشهر، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، بإطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ على الاحتلال، وأشارت لسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى شمال إسرائيل.

موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إيران

كما أكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية "بدء موجة جديدة" من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، وفي الجولان والجليل ومنطقة حيفا. كما أصدرت تعليمات للسكان شمال البلاد ووسطها بالبقاء قرب المناطق المحمية.

وأشار جيش الحرب الإسرائيلي، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد الناجم عن دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببلدة قيسارية شمالي تل أبيب.

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