جيش الاحتلال يعلن بدء موجة ضربات جديدة على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء موجة ضربات ضد عشرات الأهداف الصاروخية أرض-أرض غربي إيران.

صنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل بدأت الهجوم على إيران لأنها كانت تواجه تهديدا وشيكا، مضيفا: "كنا نواجه تهديدا وجوديا من إيران يشمل تسريع صنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية".

وبحسب «فوكس نيوز»، تابع نتنياهو: يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وهي تنوي تقديمها للحوثيين وغيرهم.. استخباراتنا دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثي.. لقد فعلنا الكثير من أجل ضرب المواقع النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض.. دمرنا المنشأة النووية الرئيسية في نطنز وسنفعل المزيد إذا لزم الأمر".

وادعى نتنياهو: "لن ننتظر حتى نواجه هولوكوست نووية وهذا لن يحدث.. سنواصل المهمة للقضاء على التهديد الإيراني المزدوج المتمثل في برنامجها النووي وصواريخها الباليستية.. هجومنا على إيران سينتهي عندما نقضي على قدرتها النووية وسنفعل ذلك".

تصفية قائد الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني

واستطرد رئيس وزراء الاحتلال: "أعتقد أن إيران تفاجأت تماما بهجومنا والمفاجأة عنصر عظيم من عناصر النجاح، وأننا أرجعنا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا، كما قمنا بتصفية قائد الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني". وذلك وفق تعبيره.

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