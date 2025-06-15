الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

هجوم إسرائيلي يستهدف مقر وزارة الدفاع في طهران

انفجار في طهران،
انفجار في طهران، فيتو

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هجوما إسرائيليا استهدف مقر وزارة الدفاع في طهران وأضرار طفيفة بأحد المباني الإدارية للمقر.

 

وأضافت أن إسرائيل استهدفت مصفاة نفط طهران والجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.

 

وأكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، تمديد إغلاق الأجواء حتى الساعة الثالثة ظهرا من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

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