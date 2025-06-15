هجوم إسرائيلي يستهدف مقر وزارة الدفاع في طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هجوما إسرائيليا استهدف مقر وزارة الدفاع في طهران وأضرار طفيفة بأحد المباني الإدارية للمقر.

وأضافت أن إسرائيل استهدفت مصفاة نفط طهران والجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، تمديد إغلاق الأجواء حتى الساعة الثالثة ظهرا من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.