الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

إحالة أوراق متهم بخطف وقتل طفل لسرقة "توك توك" بالشرقية إلى المفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، اليوم الأحد، بإجماع آراء أعضائها، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بعد خطفه وسرقة دراجته النارية "توك توك" بمركز الزقازيق إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه شنقًا، وحددت المحكمة جلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

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صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبه، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وبسكرتارية تامر عبد العظيم.

تعود وقائع القضية إلى 12 يونيو 2024، في القضية رقم 32528 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 5538 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، حينما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. ح. ال. م"، 30 عامًا، ويعمل سائقًا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل الطفل "محمد أسامة محمد سعيد" عمدًا مع سبق الإصرار بقصد سرقة "توك توك" كان يقوده المجني عليه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سدد طعنة للمجني عليه في ظهره، وعندما حاول الطفل مقاومته والاستغاثة، قام بخنقه بقطعة قماش وسدد له طعنتين نافذتين في صدره باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أودى بحياته في الحال، ثم استولى على الدراجة النارية وفر هاربًا.

عقب ارتكاب الواقعة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الزقازيق، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت في وقت سابق بإعدامه، ليُعاد النظر في القضية أمام دائرة جنايات الزقازيق الاستئنافية، التي قررت اليوم إحالة أوراقه للمفتي للمرة الثانية.

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