الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

ضبط قائد ميكروباص سار عكس الاتجاه معرضًا حياة المواطنين للخطر بالشرقية

المتهم
المتهم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد ميكروباص سار عكس الاتجاه معرضًا حياة المواطنين للخطر بالشرقية.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة "ميكروباص" يسير عكس الاتجاه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما شكل خطورة على حياته وحياة الآخرين.

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بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبمواجهته، أقر بقيامه بالسير عكس الاتجاه كما ظهر بالفيديو، معللًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والسيارة، في إطار الحفاظ على الأمن والسلامة المرورية.
 

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