خبراء يكشفون تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد، شعبة المستوردين: مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد بارتفاع تكلفة الإنتاج، لجنة الجمارك: زيادة متوقعة بعدد الشحنات على الموانئ المصرية

ألقت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بظلالها القاتمة على شعوب المنطقة والعالم، الذين عبروا عن مخاوفهم من تعرض بلادهم لصعوبات اقتصادية جديدة مع ارتفاع أسعار النفط، ونقص الإمدادات وتعطل حركة ملاحة السفن في البحر الأحمر، والخليج العربي خاصة مع تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز.

العقوبات الغربية حدّت من صادرات إيران النفطية

وفي هذا الإطار يقول محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، أن إيران من كبار منتجي النفط عالميًا، إلا أن العقوبات الغربية حدّت من صادراتها كثيرا.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني على العرض والطلب العالمي

وأضاف «العرجاوي» إنه مع تطور الصراع الإسرائيلي الإيراني ليصبح أوسع نطاقًا، فإن تدفق النفط الإيراني يتعرض لعراقيل كبيرة، ما قد يخلّ بتوازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.

تأثر سلاسل الإمداد بارتفاع تكلفة الإنتاج

وتوقع العرجاوي ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم ارتفاع أسعار النوالين، وهو ما يترتب عليه تتأثر سلاسل الإمداد بالطبع بارتفاع تكلفة الإنتاج، لا سيما مع تخفيض الإنتاج من الغاز الطبيعي، مما قد يتسبب في تعطيل بعض خطوط الإنتاج.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

توقعات بزيادة عدد الشحنات على الموانئ المصرية في البحر المتوسط

وتابع: لكن على الجانب الآخر، من المتوقع أن تزداد عدد الشحنات على الموانئ المصرية في البحر الأبيض المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد نتيجة الاضطرابات بالبحر الأحمر، لذا وجب الحرص والتشديد على رفع كفاءة التشغيل بها وتخفيض زمن الإفراج.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

ارتفاع أسعار النفط العالمية من شأنه أن يزيد من أعباء ميزان المدفوعات

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على ميزان المدفوعات على المدى القصير.

مطالب بإنشاء مراكز توزيع لوجيستية لمستلزمات الإنتاج

وطالب بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز توزيع لوجيستية خاصة لمستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، وجعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا، حيث إنه يعتبر الملجأ في الظروف السياسية الراهنة.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المقترح يمثل دعامة أساسية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف

وأشار إلى أن المقترح يمثل دعامة أساسية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في سلاسل الإمداد، وخاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للمستلزمات، وكذلك سد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج، حيث أن ذلك يعد فى ذات الوقت تحول جذرى إلى تجارة الخدمات ذات العائد الدولارى المرتفع.

الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي

ويقول متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: إن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لكن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية

وأوضح بشاي أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أكد أن مدة الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المخزون الاستراتيجي من اللحوم والدواجن يصل لـ 12 شهرًا

وعن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، أوضح أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن أيضًا إلى 12 شهرًا، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.

الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة

وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق.

السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة

وأشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن تظهر بشكل فوري

أوضح متى بشاي أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، لن تظهر بشكل فوري، ولكن قد تمتد آثارها على المدى الطويل، إذا استمر الصراع.

مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع

وأكد أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بتأمين احتياجات المواطنين في وقت الأزمات.

الحكومة تتابع وفرة السلع الأساسية بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص

وقال إن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين على تعزيز المخزونات على مدار العام.

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