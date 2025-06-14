الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن مخزون السلع الأساسية

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن وفرة السلع الغذائية والاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من كافة السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر.

الحفاظ على مخزون السلع الأساسية

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن وزير التموين سبق وأعلن هذا الأمر، وأن الحكومة تعمل على الحفاظ على هذا المخزون وتعزيزه باستمرار، وذلك ضمن خطط الدولة الاستباقية لمواجهة أي طوارئ أو تحديات اقتصادية محتملة.

رسالة مهمة للمواطنين في ظل التوترات الإقليمية

وأضاف الحمصاني في تصريحاته: "نؤكد للمواطنين أنه لن تكون هناك أي تأثيرات سلبية على احتياجاتهم الأساسية، ونعمل بشكل دائم لضمان استقرار السوق وتوافر السلع بجودة وأسعار مناسبة".

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