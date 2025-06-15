امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، جولات ميدانية لقيادات المشيخة على لجان اللغة الإنجليزية

استأنف طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحاناتهم بمادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الاستقرار والانضباط على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية يستأنفون امتحاناتهم بمادة اللغة الإنجليزية

وفي إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، أشرف الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على متابعة الامتحانات عبر الشاشات بغرفة المراقبة بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدا أن القطاع يتابع لحظة بلحظة مجريات الامتحانات لضمان توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، تُعزز من تركيز الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم، مشددًا على أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تؤكد دومًا على تيسير سبل الراحة للطلاب.

وأجرى د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بمعهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بمدينة نصر، للاطمئنان على سير العمل داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحا أن الشهادة الثانوية الأزهرية تمثل مرحلة فاصلة في مسيرة الطالب الأزهري، وأن مؤسسة الأزهر تبذل جهودًا كبيرة في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائها، سواء من حيث التأمين، أو توفير الكوادر المتخصصة، أو ضبط جودة الأسئلة بما يتوافق مع المعايير العلمية والمقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تصب جميعها في خدمة الطالب وتمكينه من تحقيق أفضل أداء ممكن.

كما أجرى د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية بلجان محافظة الدقهلية، شملت لجنة بنين ميت غمر ولجنة فتيات ميت غمر، حيث اطمأن على انتظام اللجان وحُسن سير العملية الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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