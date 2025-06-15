بملامح صادمة وحسرة، نتنياهو يتفقد الدمار في تل أبيب، والنشطاء: أخيرًا خرج من جحره (فيديو)

دمار تل أبيب، تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو وصور لتفقد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقع الدمار وانهيارات المباني التي خلفتها الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، وسط حراسة مشددة من الأمن الإسرائيلي.

بحسرة وصدمة نتنياهو يتفقد دمار تل أبيب



ويظهر مقطع الفيديو الإجراءات الأمنية المشددة، التي تحيط برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما تكشف الصور حالة الصدمة والحسرة مع الحزن الشديد على ملامح وجه نتنياهو، أثناء مشاهدته للدمار الذي حل بمنطقة تل أبيب.

ملامح نتنياهو تعلوه الصدمة والحسرة، فيتو



أثارت صدمة نتنياهو أثناء تفقده للدمار في تل أبيب جدلًا واسعًا وسخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوا حالة خروجه الآن بـ "خروج الفأر من جحره"، بينما وصف آخرون ملامح وجهه بأن الخوف من القادم واستمرار الحرب والدمار تسيطر على ملامح وجهه.



علق البلوجر محمد سعد قائلًا: "مع فرحى بما أراه ولكن رد إيران بسيط جدًا جدًا عما كنت أتوقع ومع ما يحدث معهم، أين استهداف القواعد الجوية؟ أين استهداف المدن الإسرائيلية؟ ويكون على مدار اليوم وليس 90 صاروخا على مرتين خلال الليل فقط "

داعية الحرب خرج من المقبرة



أما الناشط حسين شزكت فقال: "طلع من المقبرة.. داعية الحرب"

وقال البلوجر تيسير العامري: "ملامح وجهه تقول إن قلبه يملؤه الخوف"

وعلق البلوجر حيدر صكيان: "الآن عرفت يا نتنياهو أن الله حق.. ودخل الرعب قلبك"



أما البلوجر سامر سمير فقال: " إسرائيل أمريكا بريطانيا تقاتل من أجل تدمير البشرية جمعاء ويجب على العالم تقديم كل العون لإيران لوقف إسرائيل عن تدمير العالم لهذا على العالم الإنساني ،الدفاع عن الحق ضد الباطل أن الباطل كان زهوقا"

وقال البلوجر أسعد العراقي "أخيرًا دخل الرعب والخوف في قلبه"

أما البلوجر كرار نجم فقال: " إن شاء الله الدمار القادم سيكون في عقر داره ونسمع خبر نهايته إن شاء الله"

وعلق يوسف قاسم قائلًا: "ما زارها إلا لأن الوضع بالداخل عنده أصبح مرعبا، وخرج من جحره ليطمئن المستوطنين، لكنه مرعوب..."

أما علاء أبو طالب فعلق قائلًا: نتنياهو يذوق بعض الذي أذاقه لأهل غزة، وملامح وجهه بدا عليها الخسارة والخذلان، بعدما كان منتشيًا كالطاووس"

نتنياهو يخاطب شعبه من اليونان



الجديد بالذكر أن بعض المواقع العبرية أكدت أن نتنياهو غادر إسرائيل فور إعلان إيران بدء ضرباتها الجوية على تل أبيب، وكان بينيامين نتنياهو يوجه رسائله إلى الإسرائيليين من مقر إقامته في العاصمة اليونانية أثينا، حيث كانت فضائية "كان" العبرية، تذيع رسائلة بأهمية البقاء في الملاجئ أثناء الإنذار عند وصول الصواريخ الإيرانية على الأراضي المحتلة.

نتنياهو يتفقد دمار تل أبيب بملامح متحسرة، فيتو



وكان نتنياهو يقول في رسائله للمستوطنين الإسرائيليين: " مواطني إسرائيل، نحن في معركة مصيرية على وجودنا، ستكون هناك أيام صعبة، لكن ستكون هناك أيضًا أيام عظيمة جدًّا"



وتابع نتنياهو: "أنا أُقدّر محاولتكم الحفاظ على روتين الحياة بين صافرات الإنذار، وهذا أمر مفهوم، لكن من الضروري أيضًا الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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