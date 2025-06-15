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رياضة

كرة اليد، مجدي أبو المجد يتحدث عن مشاركة الفراعنة في مونديال الشباب

مجدي أبوالمجد، فيتو
مجدي أبوالمجد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، لخوض منافسات بطولة العالم شباب، المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو الجاري، في بولندا.

وقال مجدي أبو المجد المدير الفني للمنتخب الوطني: إن الفريق استعد بشكل جيد للمشاركة في بطولة كأس العالم، وأن اللاعبين لديهم هدف واحد وهو حصد كأس البطولة.

وأوضح “أبو المجد”، أن المنتخب يضم عدد كبير من العناصر المميزة، وسبق لهم المشاركة في بطولات عالمية ولديهم قدر كبير من الخبرات، وهو ما يعد عامل إيجابي قبل إنطلاق المونديال.

وأكمل: “جميع المباريات ستكون صعبة، وهناك منتخبات كبيرة جاءت أيضا من أجل الكأس، المنافسة لن تكون سهلة، ولدينا تصميم على تحقيق الإنجاز”.

تاريخ منتخب الشباب في مونديال اليد

 ويمتلك منتخب مصر تاريخ مميز من المشاركات والإنجازات في بطولة العالم للشباب، بـ3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وبرونزيتين.

وحصد منتخب مصر لقب بطولة العالم للشباب عام 1993، والتي أقيمت بالقاهرة، بالإضافة إلى برونزيتين نسختي 1999 و2019.

وحصد المنتخب الوطني أيضا المركز الرابع في 3 نسخ أعوام، 2009 و2011 و2015.

قناة مفتوحة تنقل مونديال كرة اليد

 وأعلنت قنوات أون سبورت عن نقل مباريات منتخب مصر ببطولة العالم للشباب، عبر شاشتيها أون سبورت 1 وأون سبورت 2.

مواعيد مباريات منتخب الشباب

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × السعودية - الأربعاء 18 يونيو | 2 ظهرا

مصر × البحرين - الخميس 19 يونيو | 2 ظهرا

مصر × إسبانيا - السبت 21 يونيو | 2 ظهرا

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، السعودية والبحرين وإسبانيا.

قائمة منتخب الشباب لكرة اليد

 وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، يوسف ناجي 
يوسف وليد - بلال مسعود - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان رجب - يوسف عبد الغني - محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - عمر هيمن - أحمد تغيان - معاذ عزب.

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