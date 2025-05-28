كرة اليد، حسين زكي يوافق على تدريب الزمالك ويفسخ تعاقده مع سموحة

كرة اليد، وافق حسين زكي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة، على تولى مهمة تدريب الزمالك بداية من الموسم المقبل 2025 /2026.

ويمر الزمالك بأزمة على المستوى الفني والنتائج، بعد خسارة جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم.

ومن المقرر أن ينهي حسين زكي تعاقده مع نادي سموحة قبل تولى مهمة تدريب نادي الزمالك.

اتحاد كرة اليد يخاطب وزارة الشباب والرياضة

وطالب اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، وزارة الشباب والرياضة بتحمل جزء من راتب الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني تشافي باسكوال.

وعلمت “فيتو” أن اتحاد كرة اليد أرسل مذكرة إلى الوزارة تتضمن عقد الجهاز الفني الجديد وتفاصيل الراتب الشهري؛ لكي تتحمل وزارة الشباب والرياضة جزءًا من الراتب الشهري.

مؤتمر صحفي لتقديم جهاز المنتخب

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، عقد مؤتمر صحفي، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الإسباني تشافي باسكوال.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على عقد المؤتمر الصحفي نهاية شهر يونيو المقبل، بحضور الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بالكامل.

وزارة الرياضة توافق على تعيين باسكوال

وحصل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الحالي كارلوس باستور.

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