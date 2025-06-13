منتخب كرة اليد بالقليوبية يستعد للمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تدريبات منتخب القليوبية لكرة اليد، ضمن استعدادات الفريق قبل المباراة النهائية المرتقبة أمام منتخب الإسكندرية فى نهائى النسخة الأولى لدورى مراكز الشباب لكرة اليد، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب التابعة للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

منتخب كره اليد بالقليوبية يستعد للمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب

ومن جانبه، وجه مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المتميز منذ بداية البطولة وصولا للمباراة النهائية، مؤكدا على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز بالبطولة لكونها البطولة الأولى من نوعها وتمثيل المحافظة بالشكل اللائق والجيد، مشيرا إلى توفير كافة سبل الدعم للفريق، ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 18 يونيو الجاري على ملاعب الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية وسط حضور جماهيري.

جدير بالذكر، أن مشوار القليوبية فى البطولة شهد الفوز فى جميع المباريات اعتبارا من تصدر المجموعة الرابعة التى ضمت منتخبات الدقهلية وجنوب سيناء ثم الفوز على منتخب الإسماعيلية فى الدور الثمانية ومنتخب المنيا فى الدور قبل النهائي، يضم المنتخب مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين تم انتقائهم خلال تصفيات المرحلة التمهيدية لمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وتأتى فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة اليد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وإشراف الدكتورة شيماء سامى مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.