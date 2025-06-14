كرة اليد، قناة مفتوحة تنقل مونديال الشباب بمشاركة مصر

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، لخوض منافسات بطولة العالم شباب، المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو الجاري، في بولندا.

قناة مفتوحة تنقل مونديال كرة اليد

وأعلنت قنوات أون سبورت عن نقل مباريات منتخب مصر ببطولة العالم للشباب، عبر شاشتيها أون سبورت 1 وأون سبورت 2.

مواعيد مباريات منتخب الشباب

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × السعودية - الأربعاء 18 يونيو | 2 ظهرا

مصر × البحرين - الخميس 19 يونيو | 2 ظهرا

مصر × إسبانيا - السبت 21 يونيو | 2 ظهرا

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، السعودية والبحرين وإسبانيا.

قائمة منتخب الشباب لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، يوسف ناجي

يوسف وليد - بلال مسعود - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان رجب - يوسف عبد الغني - محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - عمر هيمن - أحمد تغيان - معاذ عزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.