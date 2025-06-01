كرة اليد، نظام دوري المحترفين الجديد بمشاركة 18 فريقا

كرة اليد، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على شكل ونظام بطولة دوري المحترفين للموسم المقبل 2025/2026، والمقرر أن تقام بمشاركة 18 فريقا بدلا من 14 في الموسم الماضي.

نظام دوري المحترفين للموسم المقبل

وطبقا لتصور لجنة المسابقات جاء شكل المسابقة كالتالي:

المرحلة الأولى

إقامة دوري من دور واحد بمشاركة 18 فريقا، بحيث بخوض كل فريق 17 مباراة، وتتحدد الملاعب من خلال قرعة تقام بمعرفة لجنة المسابقات.

المرحلة الثانية

تُقسم الفرق الـ18 حسب الترتيب النهائي، إلى 8 فرق في مرحلة تحديد بطل الدوري، و10 فرق في مرحلة الهبوط.

تلعب مجموعة البطولة بنظام دوري من دورين، بحيث يخوض كل فريق 14 مباراة، ويتم تحديد بطل الدوري طبقا للنقاط النهائية لكل فريق.

تلعب مجموعة الهبوط بنظام دوري من دورين أيضا، بحيث يلعب كل فريق 18 مباراة، ويهبط أصحاب المركزين الـ17 والـ18 مباشرة للدوري الممتاز، فيما يلعب أصحاب المركزين الـ16 والـ15 دورة ترجيح مع صاحبي المركزين الـ3 والـ4 في الدوري الممتاز، على الهبوط والصعود.

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