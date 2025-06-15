الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 26 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال مناطق توزيع المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد 26 فلسطينيا جراء استهدافات الاحتلال معظمهم في مناطق توزيع المساعدات منذ فجر اليوم في قطاع غزة

واستشهد فلسطيني بينما سقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بشارع صلاح الدين في النصيرات وسط قطاع غزة

وأعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، سقوط شهيدان وأكثر من 50 جريحا إثر استهداف منتظري المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه نير عوز وسقطا في منطقة مفتوحة دون إصابات. 

وأمس الجمعة، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب قوات من قطاع غزة لنشرها في جبهات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المساعدات جيش الاحتلال الإسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

التصعيد العسكري في المنطقة ووقف حرب غزة تتصدر مباحثات السيسي مع قادة فرنسا وتركيا وألمانيا

تمهيدا لقصفها مجددا، جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران

السيسي وأردوغان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

بعد اشتعال الدولار في البنوك، تعرف على آخر تطورات الأسعار خلال التعاملات

مجلس النواب يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

فيفا يتغنى بالشناوي وأوسكار في افتتاح كأس العالم للأندية

"معكم".. حياد أم هروب من القضايا الساخنة؟!

الحرب الايرانية الاسرائيلية تضرب البورصة المصرية، وخبير يوجه أهم النصائح للمستثمرين

كأس العالم للأندية، بيكهام يعلق على مستوى الأهلي أمام إنتر ميامي

ماذا قالت الصحف الأوروبية عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي؟

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

"الأزهر العالمي للفتوى": توقير الكبار دليل على حسن الإسلام والخلق

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السيسي يؤكد ضرورة العودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية سلطنة عمان تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران