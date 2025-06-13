انفجار جديد يهز منشأة نطنز النووية وتقييمات أولية تشير إلى تسرب نووي في الموقع

أفاد التلفزيون الإيراني، فجر يوم الجمعة، بأن انفجارًا جديدًا هز منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان على بعد نحو 340 كيلومترًا جنوبي العاصمة طهران.



وتعرضت منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان فجر الجمعة، لهجوم من قبل إسرائيل وذلك ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي نفذت داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر التقرير أن التقييمات الأولية لا تشير حتى الآن إلى حدوث تلوث إشعاعي أو تسرب نووي في الموقع المستهدف، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأضرار والتحقق من سلامة المنشأة.

ويعد موقع نطنز من أبرز المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشكل عنصرًا أساسيًّا في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، كما استهدفت قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" بمقتل اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وذكر مصدر في جهاز "الموساد" لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائمة القادة الإيرانيين الذين تم اغتيالهم طويلة وغير مسبوقة في التاريخ الاستخباري.

وفي المقابل، شدد مصدر إيراني مطلع في تصريح لوكالة "إرنا"، على أن الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية سيكون "حاسمًا".

من جهتها قالت القوات المسلحة الإيرانية أن إسرائيل نفذت العملية بمساعدة الولايات المتحدة، معلنة أن إسرائيل سوف تدفع ثمنًا باهظًا ويجب أن تتوقع ردًّا قويًّا من القوات الإيرانية.

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