البورصة توقف التداول على أكثر من 60 سهمًا لمدة 10 دقائق لهبوطها بنسبة 5%

قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على عشرات الأسهم لمدة 10 دقائق لانخفاضها بنسبة تتجاوز 5%.

وتجاوزت الأسهم التي تم إيقافها 60 سهما لمدة 10 دقائق، ومن بينها: مجموعة أي إف جي القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بريميم هيلثكير جروب، العبور للاستثمار العقاري، العربية للمحابس، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، فتنس برايم للأندية الصحية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان-باندا، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العربية للأسمنت…إلخ.

تداولات مستهل التعاملات

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في مستهل تعاملات اليوم الأحد.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.02% عند مستوى 30880 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.22% عند مستوى 38445 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.77% عند مستوى 13902 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.99% عند مستوى 9030 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.67% عند مستوى 12328 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

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