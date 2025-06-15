الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة توقف التداول على أكثر من 60 سهمًا لمدة 10 دقائق لهبوطها بنسبة 5%

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على عشرات الأسهم لمدة 10 دقائق لانخفاضها بنسبة تتجاوز 5%. 

وتجاوزت الأسهم التي تم إيقافها 60 سهما لمدة 10 دقائق، ومن بينها: مجموعة أي إف جي القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بريميم هيلثكير جروب، العبور للاستثمار العقاري، العربية للمحابس، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، فتنس برايم للأندية الصحية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان-باندا، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العربية للأسمنت…إلخ.

تداولات مستهل التعاملات 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في مستهل تعاملات اليوم الأحد. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.02% عند مستوى 30880 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.22% عند مستوى 38445 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.77% عند مستوى 13902 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.99%  عند مستوى 9030 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.67% عند مستوى 12328 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان ادارة البورصة البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة البورصة المصرى المتوسطة والصغيرة ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: نجيب ساويرس يوجه نصيحة للراغبين في الاستثمار.. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والدواجن وانخفاض البط

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال 90 دقيقة

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

أخبار مصر: الذهب يفاجئ العالم، تلقي طلبات الحج السياحي، الأرصاد تحذر، إحراج ماسك أمام ترامب، قرار مرتقب بشأن ملف محمد شوقي

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

3 دول أوروبية تعرض إجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية