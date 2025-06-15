الأحد 15 يونيو 2025
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اقتصاد

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

ابو قير للأسمدة،
ابو قير للأسمدة، فيتو

اعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء إجراءات  تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة، وذلك نتيجة لظروف الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.


وأشارت شركة أبو قير للأسمدة، في بيان  للبورصة المصرية اليوم، أن خطة صيانة مصانع الشركة ستكون على مدار الساعة لحين تحسين ظروف التشغيل.


وأضافت شركة أبو قير للأسمدة، أنها ملتزمة بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينه وفقا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد، كشفت  شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في وقت سابق  أنه تم إخطارها بتخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الشركة لمدة أسبوعين الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 30%.

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