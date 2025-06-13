تداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران، خطة طوارئ للبترول توقف إمداد الغاز عن المصانع، أبو المكارم: مصانع الأسمدة تتأثر سلبا، والصناع يطالبون بتوضيح الأنشطة المتأثرة بالقرار

بعد الهجوم الاستباقي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على برنامج إيران النووي واستهدافها للمواقع النووية الإيرانية وعدد كبير من الشخصيات العسكرية والعلماء والمسؤولين طفت على السطح العديد من التساؤلات عن تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على مصر في ظل توقف إمدادات الغاز من الشرق

وفي هذا الإطار عقدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.

خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقال: نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.

«البترول» تفعل خطة الطوارئ الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي لتجنب تخفيف الأحمال

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، بتفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك جاء من خلال بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.

يأتي ذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

يذكر أن سفن اعادة التغييز الثلاث قد وصلت إلى مصر، وأن سفينةمنهم تقوم حاليا باعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الاخرين جاري اعمال تجهيزهم وربطهم على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت.

وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على اخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.

كما قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على اخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ

خالد أبو المكارم: مصانع الأسمدة تتأثر سلبا نتيجة توقف إمدادات الغاز

أكد خالد ابو المكارم،رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صناعات الأسمدة تعد من أهم القطاعات الصناعية التي سوف تتأثر سلبا، نتيجة قرار وزارة البترول، بشأن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، وذلك فى إطار تفعيل وزارة البترول والثروة المعدنية، لخطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.

خالد ابو المكارم

مصانع الأسمدة سوف تتأثر نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، أن مصانع الأسمدة سوف تتأثر نتيجة هذا القرار، وسوف يظهر ذلك من خلال عدد من التداعيات مثل "تقليل الإنتاجية ورفع تكلفة الإنتاج وتقليل القدرة التنافسية، فقد لا يكون هناك توقف كامل للإنتاج ولكن تخفيض فى حجم المعروض.



وأشار إلى أن هذا الأمر يؤثر أيضا بالسلب على التعاقدات التصديرية فى هذا القطاع، مما سينتج عنه الغاء وتأجيل بعض التعاقدات التصديرية ما قد يؤثر سلبا على حجم صادرات من الأسمدة فى الفترة القادمة، واصفا إياها بأنها تعد “مشكلة كبيرة” ستواجه القطاع خلال المرحلة المقبلة، لأن المستورد لن ينتظر وقتا لتنفيذ تعاقداته، فهو عادة ما يبحث عن السعر والتعاقد المناسب والوقت المحدد لتنفيذه، وبالتالى فهذا سوف يؤدى إلى فقدان شريحة من العملاء، لافتا إلى أن بناء قاعدة من المستوردين والعملاء ليس بالأمر السهل ويصعب تعويضه أو رجوعه مرة أخرى

وعلى جانب آخر قال أبو المكارم: إن الحكومة كانت قد اعلنت عن عدم انقطاع التيار الكهربائى مع دخول فصل الصيف، واستمرار ضخ المازوت والغاز لمحطات الكهرباء كأولوية لسد الاحتياجات من استخدام الكهرباء، وذلك لعدم توقف المصانع وغير ذلك من الأنشطة غير الصناعية “ الأغراض السكانية ”

بسبب الحرب علي ايران، الصناعات الهندسية تطالب البترول بتوضيح الأنشطة المتأثرة بقرار وقف الغاز

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعى ينتظر توضيحا من وزارة البترول بشأن نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك تبعا لقرار وزارة البترول الصادر اليوم بشأن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي لتجنب تخفيف الأحمال، وذلك نتيجة الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو أن القطاع الهندسى يضم العديد من الصناعات، ومنها ما يعتمد على الغاز الطبيعى مثل صناعة الألومنيوم والصناعات المغذية والمسابك …..وغير ذلك.

محمد المهندس

وقال إن القطاع الصناعى يدرك تمام أنه فى تلك الظروف، يتم تطبيق خطة طوارئ من جانب من وزارة البترول فى هذا الشأن، ولهذا فلابد من التوضيح خلال الساعات المقبلة بشأن نوعية تلك الأنشطة الصناعية، حتى تستطيع هى أيضا أن تضع خطط بديلة لاستمرار عملها، لافتا إلى أن القطاع الصناعى عادة ما يعتمد على الغاز الطبيعى مقارنة بمصادر أخرى حتى لايتكلف أعباء.

بعد هجمات إسرائيل على إيران، البترول تنفذ خطة طوارئ وتوقف إمدادات الغاز عن بعض المصانع

بسبب الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإسرائيلية علي إيران، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي، وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

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