كاس العالم للأندية، مواعيد مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بتوقيت القاهرة

تنطلق غدا الأحد مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا.

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية



وتضم المجموعة الثانية (B) في مونديال الأندية كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

مواعيد مباريات الجولة الاولي بالمجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025



باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة) الأحد 15 يونيو

سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة) الاثنين 16 يونيو

المجموعة الثانية

وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025



15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية

يذكر أن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد تحل محل كأس العالم للقارات، بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي، ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثُمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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