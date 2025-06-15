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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو قمة أوروبية من العيار الثقيل  بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد. 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد 

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب روز باول بالجولة الأولى بافتتاح المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية 2025.

 

مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد 

 

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0.  

 

الفريق الباريسي بقيادة المدرب لويس إنريكي يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة العالمية، معتمدًا على نجومه مثل عثمان ديمبيلي الذي يطمح للفوز بالكرة الذهبية، بخلاف فيتينا وماركينيوس والحارس المخضرم دوناروما.

في المقابل، يطمح أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب دييجو سيميوني، للفوز على بطل أوروبا والتقدم في البطولة العالمية، معتمدًا على نجومه مثل أنطوان جريزمان وخوليان ألفاريز، بعد موسم محبط على المستوى المحلي في إسبانيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

 

وأعلنت شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.  

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.  

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثانية (B) في مونديال الأندية كلا من: باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية.

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025

 

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة).
16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).
20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).
20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).
23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).
23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

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