ما لا يدركه جمهور السيكو سيكو

قبل أيام، نشرت مراجعة لفيلم سيكو سيكو، الذي قدّمه الثنائي الصاعد عصام عمر وطه دسوقي في المجمل، كانت المراجعة إيجابية، عبّرت فيها عن إعجابي بأداء الشابين اللذين أراهما من أبرز المواهب الجديدة التي تستحق الدعم والرعاية.

لكن المفاجأة جاءت من ردود الفعل الغاضبة، لا سيما من جمهور العمل ومحبي عصام وطه، الذين اعتبر بعضهم أن أي ملاحظة نقدية مهما كانت موضوعية، هي نوع من الهجوم أو التقليل من قدر من يحبونهم.

أفهم تمامًا أن هذا الغضب نابع من محبة صادقة وغيرة فنية على من يرون فيهم رموزا واعدة، لكن لابد من التذكير بحقيقة أساسية: النقد ليس عدوا للموهبة، بل ضميرها. هو المرآة التي لا تجامل بل تكشف بدقة وصدق مواطن القوة ومكامن الضعف، ليس بغرض التقليل بل بهدف التطوير.

لا شك أننا نحيا في زمن تحول فيه الإعجاب إلى انحياز مطلق، وأصبح فيه "اللايك" أداة تعويض نفسي، لهذا صار من الضروري أن نعيد تعريف النقد في وجدان الجمهور. النقد ليس تجريحا بل أداة وعي. من يحب فنانا بحق لا يجب أن يغلق عينيه أمام أخطائه، بل يكون أول من يدفعه نحو الأفضل. فالفنان الذي لا يُنقَد لا يتطور والجمهور الذي لا يقبل النقد يعزل فنانه في فقاعة زائفة.

أتذكّر هنا موقفًا بالغ الدلالة من الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، الذي يعد برأيي أعظم ممثل أنجبته السينما المصرية. في لقاء تلفزيوني، روى زكي قصة عن ناقد فني ظل يمدحه بإفراط. حتى جاء يوم وكتب الناقد رأيًا سلبيًا في أحد أفلامه، ووصف أداءه بالضعف. فما كان من أحمد زكي إلا أن ذهب بنفسه إلى مقر الجريدة وقال له: النهاردة بس صدقت كل اللي قلته عني قبل كده. هذا الموقف يختصر علاقة الفنان الحقيقي بالنقد الصادق: لا غضب لا إنكار بل احترام وتقدير.

رسالتي إلى جمهور عصام عمر وطه دسوقي: حبكم لهذين النجمين الصاعدين هو زاد لهما في الطريق، لكن لا تجعلوا هذا الحب يعميكم عن قيمة الملاحظة الفنية. شجعوهما ولكن قفوا إلى جوارهما حين يسمعان نقدا صادقا. فذلك ما سيصنع منهما نجمين حقيقيين، لا نجومًا عابرة تُنسى مع أول هبّة ريح.

النقد الصادق هو ما يبني، لا ما يهدم وهو ما يضمن أن يكون للفن مستقبل، وللموهبة مسار طويل، لا وهجا عابرا. فلنحترم الكلمة الصادقة مهما كانت حادّة، لأنها في النهاية تُقال من أجل الفن لا ضده.

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