الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

شهيد ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة في النصيرات بغزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

استشهد فلسطيني بينما سقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بشارع صلاح الدين في النصيرات وسط قطاع غزة. 

وأعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، سقوط شهيدان وأكثر من 50 جريحا إثر استهداف منتظري المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه نير عوز وسقطا في منطقة مفتوحة دون إصابات. 

وأمس الجمعة، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب قوات من قطاع غزة لنشرها في جبهات أخرى.

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