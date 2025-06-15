الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

أمهات طلاب الثانوية العامة فى الإسماعيلية يحتمين من أشعة الشمس بالأشجار (صور)

الأمهات خلال انتظار
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو

شهدت بعض لجان الامتحانات فى محافظة الإسماعيلية، تواجد بعض الأمهات وأولياء أمور الطلاب بالقرب من محيط اللجان ينتظرن أبناءهن.   

توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة بالقنطرة شرق الإسماعيلية لمقر اللجان (صور)

طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يبدأون امتحان التربية الدينية (صور)

وهربت الأمهات من أشعة الشمس ينتظرن بناتهن أسفل الأشجار، حيث احتمين من أشعة الشمس بالأشجار.  

 

طلاب الإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية  

ويؤدى طلبة وطالبات الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وذلك في أول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.  
 

الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، قد انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة والتي انطلقت اليوم. 
 

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على انتهاء المحافظة من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.  

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور كل من: اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات (التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، وفرع هيئة  الإسعاف المصرية) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو

متابعة كافة التنسيقات 

حيث تابع كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

 

ضرورة  اتخاذ جميع الإجراءات 

ومشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي. 

الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو
الأمهات خلال انتظار ابنائهن، فيتو

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

تأمين اللجان الامتحانية 

كما أكد "أكرم" على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

ووجه أكرم بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب، مؤكدًا على أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وشدد أكرم على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير ٣٤ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِي إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألفا و٥٩٠ طالب، وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف و١٩٩ طالبا وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالبا. 


 

 

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