كأس العالم للأندية، موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

يقص فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره أوكلاند سيتي اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

تنقل مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على الهواء مباشرة، عبر قناة إم بي سي أكشن السعودية، ويعلق عليها حماد العنزي وحاتم بطيشة

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فيتو

طموحات الفريقين في المباراة الأولى

تشكل المباراة اختبارًا مهمًا لنوايا وطموحات بايرن ميونخ، الذي يدخل البطولة بتشكيلة قوية تضم نخبة من النجوم الدوليين، ويسعى لتقديم أداء يُرسخ مكانته كأحد أقوى فرق العالم.

في المقابل، يدخل أوكلاند سيتي المباراة بأمل تقديم مستوى مشرف، مستندًا إلى روحه القتالية وتماسكه الجماعي، رغم فارق الإمكانيات أمام العملاق البافاري.

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