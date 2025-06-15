الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للأندية، موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

يقص فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره أوكلاند سيتي اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

تنقل مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على الهواء مباشرة، عبر قناة إم بي سي أكشن السعودية، ويعلق عليها حماد العنزي وحاتم بطيشة

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فيتو
أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فيتو

 

طموحات الفريقين في المباراة الأولى 

تشكل المباراة اختبارًا مهمًا لنوايا وطموحات بايرن ميونخ، الذي يدخل البطولة بتشكيلة قوية تضم نخبة من النجوم الدوليين، ويسعى لتقديم أداء يُرسخ مكانته كأحد أقوى فرق العالم. 

في المقابل، يدخل أوكلاند سيتي المباراة بأمل تقديم مستوى مشرف، مستندًا إلى روحه القتالية وتماسكه الجماعي، رغم فارق الإمكانيات أمام العملاق البافاري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ اوكلاند سيتي كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه موعد مباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي مباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة الترجي وفلامنجو

محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي بمونديال الأندية

يوفنتوس يطير إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية ( صور)

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

القلق يعلو الوجوه، تجمع طلاب الثانوية العامة بمطروح في انتظار فتح اللجان (صور)

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

طوارئ بالمترو بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية