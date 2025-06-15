محافظ الدقهلية ووكيل التعليم يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولاته على لجان امتحانات الثانوية العامة بتفقد مدرسة الملك الكامل الثانوية بنين.





وتبادل المحافظ الحديث مع الطلاب خلال المدة الفاصلة بين الفترتين، وشد من أزرهم واستمع إليهم وتأكد منهم على حسن سير اللجنة وتوفير جميع أوجه الرعاية، وحثهم على التفوق والنجاح وأن يكونوا من بين الأوائل على مستوى الجمهورية، فمدرستهم من المدارس المصنفة على مستوى مدارس الجمهورية، وأعرب الطلاب عن تقديرهم وسعادتهم بلقاء المحافظ، وعلى توفير كافة أوجه الرعاية لهم.

ورافق محافظ الدقهلية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية وتابعت سير الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط.

تفقد مدرسة الثانوية بنات بالمختلط،

وحرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الاطمئنان على انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة من داخل الشبكة.

امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم

ومن جانبه، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.

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تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل

وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية بعملية الامتحانات والالتزام بكل شئ يتعلق بها منذ بدايتها حتى انتهائها.

وشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة، لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه، كما وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكثفة بمحيط لجان الامتحانات، والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، مع التواصل الدائم مع غرف العمليات

وكان طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية توافدوا على 162 لجنة لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية في ساعة ونصف لكل مادة.

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