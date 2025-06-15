شهيدان وأكثر من 50 جريحًا في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي رفح

أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، سقوط شهيدان وأكثر من 50 جريحا إثر استهداف منتظري المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه نير عوز وسقطا في منطقة مفتوحة دون إصابات.

وأمس الجمعة، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب قوات من قطاع غزة لنشرها في جبهات أخرى.

الرئيس الإيراني: ردنا سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في "خطاب للأمة"، أمس الجمعة إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء".

وحث بزشكيان الإيرانيين "على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها"، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن عدة إيرانية.

وقال بزشكيان في "خطاب للأمة" إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء".

ودعا الإيرانيين إلى "عدم الالتفات للشائعات أو الأخبار المضللة".

خامنئي يجري تعيينات سريعة في قيادات الجيش والحرس الثوري وخاتم الأنبياء

وأعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعيين مجموعة من القادة في مواقع رئيسية في المنظومة العسكرية الإيرانية، بعد الإعلان عن مقتل أسلافهم في هجوم إسرائيلي استهدف إيران فجر اليوم.

وأصدر خامنئي قرارا بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والعميد محمد باكبور قائدا لحرس الثورة الإسلامية، والعميد علي شادماني قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني.

وكان خامنئي عين مؤقتا حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش الإيراني واللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وذلك بعدما أعلن عن مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي حتى الآن وهم: قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري، العالم النووي مهدي طهرانجي، العالم النووي فريدون عباسي، عبد الحميد مينوجهر وغيرهم.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ما وصفتها بالتقارير غير المؤكدة عن اغتيال رئيس جامعة آزاد الإسلامية محمد مهدي طهرانجي، وإصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

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