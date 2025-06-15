الأهلي ضد إنتر ميامي، كاميرا الحكم تخطف الأضواء في افتتاح مونديال الأندية

مونديال الأندية 2025، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كاميرا جديدة، تم استخدامها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، بين الأهلي وإنتر ميامي، لتسجيل لقطات من منظور الحكم، مما يوفر للمشاهدين رؤية جديدة للمباراة.

وتتيح هذه الكاميرا الجديدة، التي سبق اختبارها خلال كأس الإنتركونتيننتال 2024، والعديد من بطولات الفيفا للشباب، للمشاهدين رؤية اللعبة من زاوية جديدة.



كما سيتم استخدامها أثناء مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، للتحقق من رؤية الحكم وقت مراجعة اللقطة.



وأعلن الفيفا مؤخرًا، في بيان، أنه سيستخدم نتائج البطولة "لوضع إرشادات لاستخدام هذه الكاميرات في كرة القدم".

أول استخدام لكاميرا الحكم في مونديال الأندية

وجاء الاستخدام الأول للكاميرا في بث رسمي بالمونديال، بعد خطأ ارتكبه توماس أفيليس، قلب دفاع إنتر ميامي، والذي أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء.

وخضع ياسر إبراهيم ومصطفى العش ثنائي الأهلي لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

وينتظر النادي الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

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