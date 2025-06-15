ياسر إبراهيم والعش يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة إنتر ميامي

خضع ياسر إبراهيم ومصطفى العش ثنائي الأهلي لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

وينتظر النادي الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

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