علق الأرجنتيني أوسكار أوستاري، حارس إنتر ميامي الأمريكي، على أداء فريقه أمام الأهلي في انطلاقة مونديال الأندية 2025.

وعقب المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي، قال صاحب الـ38 عامًا: "لديّ شغف تجاه هذا العمل، وسيظل هذا الشغف عندي حتى النهاية.. اليوم الذي أفقد فيه شغفي، هو اليوم الذي سأعتزل فيه".

حارس إنتر ميامي: ميسي وسواريز قدما أفضل ما لديهما أمام الأهلي

وأردف: "اليوم أخوض مباراتي الأولى في كأس العالم للأندية، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري تقريبا، وهذا يجعلني سعيدا للغاية".



وتصدى أوستاري بشكل رائع لأربع تسديدات في الشوط الأول، من بينها ركلة جزاء من محمود حسن "تريزيجيه".

وفي هذا السياق، قال حارس إنتر ميامي: "لحسن الحظ، تمكنا من مساعدة الفريق، وهذا أهم شيء".

كما أشاد الحارس الأرجنتيني بأداء مواطنه ليونيل ميسي، وكذلك الأوروجوائي لويس سواريز، قائلا: "برغم كل ما حققاه، لا يكلّان من رغبتهما في التواجد، وتقديم أفضل ما لديهما، وعلينا أن نقدّر ذلك.. لقد قدّموا أداءً لا مثيل له".

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