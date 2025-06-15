الأحد 15 يونيو 2025
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ملفات وحوارات

ريبيرو يكشف أسباب التعادل أمام إنتر ميامي.. تعليق ناري من ماسكيرانو.. وإحباط وسام أبو علي رغم مكافأة المليون دولار

ريبيرو، فيتو
ريبيرو، فيتو

أكد الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة إنتر ميامي وكان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بعد المباراة. 

وأضاف ريبيرو بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي: كان لدينا أخطاء في مباراة اليوم ونعمل من أجل تحسين المستوى وتقديم عروض قوية في المباريات المقبلة. 

وأوضح أن فريقه ظهر بشكل جيد في الشوط الأول ولكن كانت هناك أخطاء فنية وتكتيكية في الشوط الثاني وتحديدا في الاستحواذ وتناقل الكرة. 

وقال: شعرت بالخجل في أول مباراة رسمية لي مع الأهلي هنا وأعلم أن الأجواء مختلفة عن أي مكان آخر عملت به ولكن في النهاية أنا سعيد وفخور بالتواجد هنا مع النادي الأهلي.

 

ماذا قال ماسكيرانو على تعادل انتر ميامي أمام الأهلي؟

أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه فخور باللاعبين بعدما قاتلوا للنهاية خلال مواجهة الأهلي، التى انتهت بالتعادل السلبى، فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.
وقال ماسكيرانو فى تصريحاته عقب المباراة نشرتها شبكة "UOL" البرازيلية، "في الشوط الأول، سنحت لهم فرص أكثر للتسجيل، لكن بشكل عام، أعتقد أننا كنا أفضل. سيطرنا على الكرة واستحوذنا عليها بشكل أكبر. حاولنا اللعب بشكل هجومي أكثر".
وأضاف: "ما الذي كان ينقصنا؟ أهدرنا العديد من الفرص. أردنا الفوز لأننا كنا ندرك أهميته، لكنني سعيد وفخور بفريقي الذي قاتل حتى النهاية. أظهرنا شخصيتنا، وهذا مهم. كثيرون لا يعرفون أسلوب لعبنا".

وواصل المدرب الأرجنتينى تصريحاته قائلا: "هذا ملعبنا، يمكنك رؤية الجماهير تهتف من جميع أنحاء العالم. عندما يكون لدينا لاعبون مثل ميسي، عادةً ما يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير".

الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل أمام إنتر ميامي

وينتظر النادي  الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

إحباط وسام أبو علي 

أكد وسام أبو علي مهاجم الأهلي أنه حزين جدا من تعادل فريقه اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية. 

وأضاف: كنا نستحق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث وإنتر ميامي لا يستحق التعادل أمام الأهلي

وأوضح أن الأهلي استحوذ على المباراة بالكامل وأهدر العديد من الفرص مؤكدا أنه محبط جدا بسبب التعادل اليوم. 

وقال: لدينا فرصة قوية أمام بالميراس ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار البطولة. 

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