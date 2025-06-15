الفرعون الذهبي محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده.. رحلة كفاح ابن نجريج هل تتوج بالكرة الذهبية؟.. موسم 2024-2025 الأفضل في مسيرته.. وينتظر لقب أفضل لاعب في أوروبا وأفريقيا

يحتفل اليوم الأحد 15 يونيو، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ 33.

عيد ميلاد محمد صلاح

ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

صائد الجوائز

قدم محمد صلاح موسما استثنائيًا هو الأفضل في مسيرته الكروية، ليلعب دورًا محوريًّا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

تألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي دفعه للفوز بعدد كبير من الجوائز الفردية، كما ساهم في ترشيحه لجوائز أخرى ينافس عليها، أبرزها حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يتنافس عليها مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، ولامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

وواصل صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول بالموسم المنقضي.. وكانت أرقامه كالتالي:

الأهداف: سجل 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي، متصدرًا قائمة الهدافين وحاصدًا جائزة الحذاء الذهبي.

التمريرات الحاسمة: قدم 18 تمريرة حاسمة، ليتوج كأفضل صانع ألعاب في البريميرليج.

المساهمات التهديفية: ساهم في 47 هدفًا (تسجيل وصناعة) في الدوري الإنجليزي، معادلًا رقم أسطورتي الدوري آلان شيرار وأندي كول.

إجمالي المساهمات: 38 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) في 28 مباراة بجميع البطولات، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الدوريات الخمس الكبرى.

الجوائز: حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، جائزة أفضل صانع ألعاب، وجائزة رابطة النقاد الرياضيين، بالإضافة إلى تواجده في التشكيل المثالي للموسم.

صلاح، الملقب بـ"الملك المصري"، أثبت مرة أخرى أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أول لاعب يفوز بجوائز أفضل لاعب، هداف، وصانع ألعاب في موسم واحد.

2025-2024 موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي

أبرز الجوائز الفردية التي حصدها محمد صلاح؛ كان التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، إذ سبقه الفرنسي تييري هنري مع أرسنال.

وقررت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، تتويج "مو" بجائزة رابطة الكتاب المُقدمة لأفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2024-2025، بعد حصوله على 90% من إجمالي الأصوات، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، بعدما حصل عليها في عامي 2018 و2022، متساويًا مع تييري هنري، نجم آرسنال التاريخي.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق هذا الإنجاز للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه بها سابقا في موسم 2017-2018.

بهذا الفوز، أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ البريميرليغ يفوز بجائزة أفضل لاعب مرتين، بعد تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

جوائز منتظرة لمحمد صلاح

وهناك جوائز منتظرة لمحمد صلاح، حيث ينافس على جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، حيث يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 أسيست، ليُصبح مُرشحًا بقوة للفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.

كما أصبح أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الحالي، خاصة أنه حصد جائزة لاعب الشهر في الريدز عدة مرات على مدار الموسم الحالي، وفي حالة فوزه بها ستصبح المرة الخامسة التي يتوج بها منذ انضمامه إلى ليفربول.

أفضل لاعب في أوروبا

ينتظر محمد صالح المنافسة على عدد من الجوائز الهامة، على رأسها جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2025، بعدما ساهم في 57 هدفا من بينهم تسجيل 34 هدفًا و23 أسيست في كل البطولات خلال 50 مباراة مع ليفربول، إلا أن الفرعون يواجه منافسة قوية مع عدد من اللاعبين المميزين في أوروبا على رأسهم يامين لامال وكيليان مبابي ورافينيا.

أفضل لاعب في قارة إفريقيا

أرقام محمد صلاح مع ليفربول واقترابه مع منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، بجانب التأهل إلى أمم أفريقيا، جعلته أبرز المُرشحين على الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه، وسيكون المنافس الوحيد له هو المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنرت ميلان.

حلم الكرة الذهبية

الفوز بجائزة الكرة الذهبية يعد أبرز أحلام محمد صلاح، حيث تعتمد جائزة الكرة الذهبية على الأداء الفردي والمساهمة الجماعية ونتائج الموسم الكروي، وهو الأمر الذي نجح فيه محمد صلاح بشكل مميز خلال الموسم المنقضي.

جوائز محمد صلاح على مدار مسيرته مع كرة القدم

يُعد محمد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا أعوام 2018 و2022 و2025، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم موسم 2017–18، و2021–22 و2024-25، وجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017–18، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) أعوام 2018، 2019 و2022 و2025، وجائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018، اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

صعوبات بالجملة في بداية رحلته مع كرة القدم

وواجه محمد صلاح في وجوده بنادي المقاولون في بداية رحلته مع كرة القدم على المستوى الاحترافي صعوبات بالجملة، يأتي على رأسها ابتعاد مسقط رأسه قرية نجريج عن نادي المقاولون مدة 4 ساعات ونصف ولجوئه للسفر يوميا إلى القاهرة واستقلال 4 وسائل مواصلات.

محمد صلاح أكد في تصريحات للصحف الإنجليزية أنه كان يضطر لمغادرة المدرسة مبكرا، حيث كان يتواجد من السابعة صباحا حتى التاسعة، بعد الحصول على ورقة رسمية من النادي تمكنه من ترك المدرسة مبكرا، ليصل إلي التدريب حوالي الساعة الثانية ظهرا.

وواصل صلاح أنه كان يسافر لمدة 5 أيام أسبوعيا للقاهرة من أجل الانتظام في تدريبات المقاولون العرب، وتبدأ رحلته من التاسعة صباحا إلى القاهرة ثم يصل في العاشرة مساء الي نجريج وهكذا كل يوم.

أول مدرب لمحمد صلاح في المقاولون

وكان عبد الفتاح عباس، أول مدرب لمحمد صلاح في قلعة المقاولون العرب في الناشئين، كشف أن صلاح انضم لصفوف المقاولون تحت 13 سنة مواليد 1992، بعد ترشيحه من نادى عثماثون طنطا في عهد الكابتن ريعو رئيس قطاع الناشئين بالذئاب في هذا الوقت.

وقال عباس: إن قطاع الناشئين بالمقاولون كان دائم الزيارة للأفرع بالمحافظات، ومنها عثماثون طنطا، وتم ترشيح صلاح للعب في النادي، حيث قرر الكابتن ريعو خضوعه لاختبارات مع فريق تحت 13 سنة والذي كنت أدربه مديرا فنيا وخالد كامل مساعدًا.

استثناء لقيد محمد صلاح

وعندما دخل صلاح مع الفريق أعجبت بمستواه وقررت تسجيله مع الفريق وصممت على قيده في الوقت الذي كان يكتفي به القطاع بتسجيل 20 لاعبا في قائمة الفريق، حيث حصلت على استثناء من الكابتن ريعو بقيد 35 لاعبا، ومنهم محمد صلاح.

وواصل أول مدرب للملك المصري في قطاع الناشئين بنادي المقاولون أنه اعتمد على محمد صلاح في صفوف التشكيلة الأساسية، مع زملائه شريف علاء ورمزي خالد وأحمد سعد موسم 2005 -2006، ولعب دوري القاهرة والجيزة ودورة الصيد الدولية الودية، بالإضافة لبطولة داخلية ولعب صلاح في مركز الهاف لفت.

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