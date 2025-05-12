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مرحلة الحسم في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025.. مبابي يهدد محمد صلاح.. موقف صعب لآخر المتوجين بالجائزة.. ولاعب سويدي يقبض على الصدارة

مبابي ومحمد صلاح
مبابي ومحمد صلاح

 اشتد الصراع بين هدافي الأندية الأوروبية في مختلف الدوريات على لقب الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، خاصة بعد هاتريك كيليان مبابي في مباراة الكلاسيكو أمس بين برشلونة وريال مدريد.

ويحصد لاعبو الدوريات الإنجليزي- الإسباني- الإيطالي- الألماني- الفرنسي، على نقطتين على كل هدف، أما باقي الدوريات الأوروبية، فيحصل اللاعب علي نقطة ونصف على كل هدف.

ويتصدر السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي قائمة ترتيب جدول الحذاء الذهبي 2025 بفارق نقطة عن محمد صلاح لاعب ليفربول.

 

وبات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أقوى المنافسين على لقب الحذاء الذهبي 2025، بعدما سجل مبابي هاتريك ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة التي خسرها الريال 4-3 في الليجا.

ويتبقى أمام كيليان مبابي 3 مباريات في الدوري الإسباني ستكون كفيلة بتهديد اللاعب الفرنسي، محمد صلاح نجم ليفربول الذي يتبقى له مباراتين مع ليفربول بالدوري الإنجليزي فضلا عن غياب الملك المصري عن التسجيل في آخر جولتين  بالبريميرليج.

 فيما أصبح موقف هاري كين الفائز بآخر جائزة للحذاء الذهبي في المنافسة على اللقب من الأمور الصعبة، خاصة أن البايرن يتبقى له مباراة واحدة فقط بالبوندسليجا هذا الموسم.

 

جدول الحذاء الذهبي 2025

1- فيكتور جيوكيريس، سبورتنج لشبونة،  38 هدفًا، 57 نقطة.

2- محمد صلاح، ليفربول، 28 هدفًا، 56 نقطة.

3- كيليان مبابي، ريال مدريد، 27 هدفًا، 54 نقطة.

4- هاري كين، بايرن ميونخ، 25 هدفًا، 50 نقطة.

5- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 25 هدفًا، 50 نقطة.

6- ماتيو ريتيجي، أتالانتا،  24 هدفًا، 48 نقطة.

 

 جدير بالذكر أن الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ فاز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024، بعدما سجل 36 هدفا في الدوري الألماني، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه في مختلف الدوريات، حيث جاء منافسه المباشر الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 28 هدفا.

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