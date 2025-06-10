محمد صلاح والجوائز "عشق لا ينتهي".. الحذاء الذهبي وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي يزينان موسم ملك أنفيلد.. ويحلم بالبالون دور والتتويج الثالث على عرش إفريقيا

يسعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لمواصلة تألقه مع ليفربول في الموسم المقبل، بعدما قدم أداءً استثنائيًا هو الأفضل في مسيرته الكروية، ليلعب دورًا محوريًّا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

تألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي دفعه للفوز بعدد كبير من الجوائز الفردية، كما ساهم في ترشيحه لجوائز أخرى ينافس عليها، أبرزها حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يتنافس عليها مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، ولامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة.



الحذاء الذهبي لـ الدوري الإنجليزي

أبرز الجوائز الفردية التي حصدها محمد صلاح كان التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 29 هدفًا، متفوقًا على ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، صاحب الوصافة برصيد 23 هدفًا، والنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 22 هدفًا.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، إذ سبقه الفرنسي تييري هنري مع أرسنال.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كما أعلن بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، تتويج "مو" بجائزة رابطة الكتاب المُقدمة لأفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، حيث تسلم الجائزة يوم 22 مايو الحالي، بعد حصوله على 90% من إجمالي الأصوات، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، بعدما حصل عليها في عامي 2018 و2022، متساويًا مع تييري هنري، نجم آرسنال التاريخي.

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كما فاز محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، ليحقق هذا الإنجاز للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه بها سابقا في موسم 2017-2018.

وسجل صلاح 28 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، مساهما بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري قبل أربع جولات من نهايته تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

بهذا الفوز، أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ البريميرليغ يفوز بجائزة أفضل لاعب مرتين، بعد تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي

جوائز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي لم تتوقف عند الهداف أو أفضل لاعب، وإنما ينافس على جائزة أفضل صانع ألعاب في لابريمييرليج، حيث يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 أسيست، ليُصبح مُرشحًا بقوة للفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.

لاعب الموسم في ليفربول

أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي جعلته أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الحالي، خاصة أنه حصد جائزة لاعب الشهر في الريدز عدة مرات على مدار الموسم الحالي، وفي حالة فوزه بها ستصبح المرة الخامسة التي يتوج بها منذ انضمامه إلى ليفربول.

أفضل لاعب في أوروبا

ينتظر محمد صالح المنافسة على عدد من الجوائز الهامة، على رأسها جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2025، بعدما ساهم في 57 هدفا من بينهم تسجيل 34 هدفًا و23 أسيست في كل البطولات خلال 50 مباراة مع ليفربول، إلا أن الفرعون يواجه منافسة قوية مع عدد من اللاعبين المميزين في أوروبا على رأسهم يامين لامال وكيليان مبابي ورافينيا.

أفضل لاعب في قارة إفريقيا

أرقام محمد صلاح مع ليفربول واقترابه مع منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، بجانب التأهل إلى أمم أفريقيا، جعلته أبرز المُرشحين على الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه، وسيكون المنافس الوحيد له هو المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنرت ميلان.

حلم الكرة الذهبية

الفوز بجائز الكرة الذهبية يعد أبرز أحلام محمد صلاح، حيث تعتمد جائزة الكرة الذهبية على الأداء الفردي والمساهمة الجماعية ونتائج الموسم الكروي، وهو الأمر الذي نجح فيه محمد صلاح، حيث بفضل أهدافه الحاسمة، نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، وسط منافسة قوية من الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يمتلك فرصة قوية للفوز بالجائزة في ظل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب تأهل فريقه إلى بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يُعزز موقفه.

جوائز محمد صلاح على مدار مسيرته مع كرة القدم

يُعد محمد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا أعوام 2018 و2022 و2025، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم موسم 2017–18، و2021–22 و2024-25، وجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017–18، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) أعوام 2018، 2019 و2022 و2025، وجائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018، اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

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