ليفربول يرفض عرض برشلونة لضم نجم خط الهجوم

رفض نادي ليفربول عرضا من نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب خط هجوم الريدز لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

موقف ليفربول من بيع لويس دياز

وكشفت تقارير انجليزية أن ليفربول لا يسعى جاهدًا للتخلي عن لويس دياز هذا الصيف، على الرغم من الاهتمام المتزايد بالجناح الكولومبي من قبل برشلونة.

وأوضحت أن المدير الفني الهولندي آرني سلوت يعتقد أن دياز لاعب أساسي في الفريق، ولا توجد خطط حالية للتخلص منه. ومع ذلك، إذا وصل عرض مقنع، فإن ليفربول قد يغير موقفه.

ويرتبط دياز بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027.

وسبق أن قدم النصر السعودي طلبًا للحصول على د دياز، بقيمة تزيد عن 85 مليون يورو ولكن لم يتم التوصل لاتفاق.



بينما برشلونة لا يستطيع تلبية مطالب ليفربول المالية، وبدلًا من ذلك يركز على ضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد.

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