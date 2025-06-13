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محافظ أسيوط: تجهيز كافة المستلزمات اللوجستية لامتحانات الثانوية العامة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بجميع المدارس، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف. 

وشدد محافظ أسيوط على توفير كل الإمكانات والتسهيلات لضمان سير الامتحانات بسلاسة داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

عقد اجتماع لأعضاء مركز توزيع أسئلة الامتحانات بأسيوط 

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تلقى تقريرًا من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، يفيد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز توزيع أسئلة الامتحانات، لمناقشة آليات العمل وخطط التوزيع، بما يضمن انتظام العملية ويحقق أعلى درجات السرية والانضباط.

توفير كافة المستلزمات اللوجستية بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط 

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم مراجعة الجدول الزمني لنقل وتوزيع الأسئلة، وتأكيد تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة، مع توفير كافة المستلزمات اللوجستية، بما في ذلك وسائل النقل المؤمنة، والغرف الآمنة، وأجهزة الاتصال اللازمة كما تم التأكيد على أهمية دور مركز التوزيع في ضمان نزاهة العملية الامتحانية، ومنع أي تسريبات أو أخطاء.

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وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن التنسيق بين الجهات المعنية بمحافظة أسيوط يجري على أعلى مستوى، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب، مشددًا على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل مراكز التوزيع، ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية، وتخصيص مسارات آمنة لنقل الأسئلة، مع استعداد فرق العمل للتعامل مع أي طارئ، وتوزيع المهام بوضوح لتفادي أي تداخل أو ازدواجية في الأداء.

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