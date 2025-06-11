ليروي ساني خارج حسابات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الأربعاء، أن صفقة انتقال الجناح الدولي الألماني ليروي ساني من بايرن ميونخ إلى جالطة سراي التركي أُنجزت بشكل نهائي.

ساني يغيب عن كأس العالم للأندية

ورغم أن عقد ساني مع بايرن انتهى بنهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب انضم إلى بعثة الفريق المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، في انتظار استكمال تفاصيل انتقاله الرسمي إلى وجهته الجديدة.

لكن وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن ساني لن يشارك في مونديال الأندية، بعد توصله إلى اتفاق كامل مع إدارة جالطة سراي، يقضي بانتقاله في صفقة مجانية.

وأوضح التقرير أنه تم تحديد موعد خضوع ساني للفحص الطبي، تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا، حيث من المقرر أن يسافر اللاعب إلى إسطنبول خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء كافة الإجراءات.

ليروي ساني يرفض الدوري الإنجليزي

وكانت بعض التقارير رجّحت تجديد عقد ساني مع بايرن حتى عام 2028، لكن النجم الألماني اختار في النهاية الانضمام إلى جالطة سراي، متجاهلًا عروضًا من أندية إنجليزية بارزة مثل آرسنال، وتوتنهام، وتشيلسي.

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