الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

دي ماريا يتفق مع بنفيكا على المشاركة في كأس العالم للأندية

دي ماريا، فيتو
دي ماريا، فيتو

 توصل النجم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاتفاق مع ناديه بنفيكا البرتغالي، من أجل التواجد في كأس العالم للأندية 2025 والذي يقام الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو القادمين.

 

دي ماريا قد يرحل عن بنفيكا عقب مونديال الأندية

وينتهى عقد دي ماريا مع بنفيكا، يوم 30 يونيو 2025، ولكن وفقا لقوانين الفيفا، سيتم تجديد تعاقده للمشاركة في مونديال الأندية.

وسبق وأن أعرب روي كوستا رئيس بنفيكا، في ديسمبر الماضي، عقب قرعة المونديال، عن رغبته في مشاركة دي ماريا، وهو ما سيحدث بالفعل.

 

وبالتالي سيتواجد دي ماريا في البطولة، بصرف النظر عما سيحدث مع مستقبله، بشأن ما إذا كان سيجدد عقده أم لا، في ظل وجود خيارات أخرى لديه أبرزها العودة إلى روزاريو سنترال.

يذكر أن بنفيكا يتواجد إلى جانب بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي وبايرن ميونخ الألماني، في مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

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