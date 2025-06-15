الأحد 15 يونيو 2025
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مقابل 20 جنيها للمادة، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية»، اليوم

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تلقي طلبات التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، اعتبارًا من اليوم الأحد، ولمدة 15 يومًا، وذلك بمقار المعاهد والمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

موعد التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 

وقال الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون الامتحانات، إن التظلمات تُقدَّم بمقار كنترولات المناطق الأزهرية، وليست متاحة إلكترونيًا كما هو الحال في الشهادة الثانوية، موضحًا أن قيمة التظلم تبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة، ويتم ردها للطالب حال حصوله على درجات إضافية.

إجراءات التظلم على امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات أن إجراءات التظلم تبدأ بتسديد الرسوم المقررة بديوان المنطقة الأزهرية، ثم يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به. 

ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار يفيد بالتعرف على الورقة، ثم تُعرض ورقة الإجابة على موجهين متخصصين في المادة محل التظلم لإعادة تقييمها. وفي حال تأكد الطالب من تطابق الورقة معه، يحرر تقريرًا رسميًا يُثبت فيه اطلاعه على إجابته بنفسه. 

ويُسمح للطالب بالتظلم في جميع المواد، لكن لا يُمكنه الطعن على نفس المادة أكثر من مرة، علمًا أن فترة التظلمات تستمر لمدة 15 يومًا فقط من تاريخ بدء التقديم.

يُشار إلى أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كان قد اعتمد يوم الأربعاء الماضي نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 87.23%، وفي الشهادة الإعدادية 76.84%.

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