السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام غالي على رأس الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

حسام غالي، فيتو
حسام غالي، فيتو

يتواجد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على رأس طاقم التحليل لـ مباراة الأهلي وإنتر ميامي في قناة إم بي سي مصر.

الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ إم بي سي مصر عبر فيس بوك الاتي: "الأهلي وانتر ميامي في افتتاح ناري لـ كأس العالم للأندية، نخبة من النجوم في ضيافة إبراهيم فايق في أقوى وامتع استوديو تحليلي لـ MBC MASR من أمريكا، انتظرونا الساعة 1 صباحا في الاستوديو الافتتاحي مع محمد بركات ومحمود فايز 

الاستوديو التحليلي: حسام غالي - سيد عبدالحفيظ - أحمد عز

من الملعب: محمد عمارة - عمر عبدالله - أحمد عبدالباسط 

تعليق: فارس عوض على MBC masr 1

مدحت شلبي على MBC masr 2

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، خلال ساعات، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.

 

دخول اللاعبين على طريقة دوري السلة الأمريكي 

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، دخول اللاعبين إلى أرض الملعب استعدادًا لخوض المباريات على طريقة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، بحيث يدخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، ويعلن المعلق الداخلي بالملعب عن اسم كل لاعب لحظة دخوله للمستطيل الأخضر، على أن يكون قائد الفريق هو آخر الداخلين إلى أرض الملعب.

 

كأس العالم للأندية 2025، فيتو
كأس العالم للأندية 2025، فيتو

ويظهر هذا النموذج في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وغيره من الرياضات الشهيرة لدى الأمريكيين.

ومن المقرر، أن يتم اعتماد هذا الأسلوب في تقديم اللاعبين بجميع مباريات الجولة الأولى من البطولة على سبيل التجربة.

قبل مواجهة انتر ميامي، أبرز نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي VS إنتر ميامي بافتتاح مونديال الأندية، وسام أبو علي يقود الأحمر، زيزو وبن شرقي أسلحة الأهلى على دكة البدلاء، تحذيرات للاعبين من ميسي وسوازير وبوسكيتس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي انتر ميامي الأهلي وإنتر ميامي مباراة الأهلي وإنتر ميامي موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

مواد متعلقة

أنا مش هاوي، تعليق مفاجئ من أيمن الرمادي على أنباء انتظاره تدريب الزمالك

الزمالك ينتظر عودة أحمد حمدي من ألمانيا للخضوع للتحقيق

بحضور حسين لبيب، اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك غدا

تجنبا لسيناريو زيزو، الزمالك يوافق على بيع حسام عبد المجيد بشرط وحيد

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج رجعوا طارق حامد

رغم تراجع مستواه، ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

عواد أم صبحي، هل يرحل حارس مرمى عن الزمالك في الصيف؟

موعد مباراة الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

التليفزيون الرسمي الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة ضد إسرائيل خلال ساعات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

سمير فرج : إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

مهمتها توجيه الصواريخ الإسرائيلية، البحرية الإيرانية توقف مدمرة بريطانية وتجبرها على تغيير مسارها

استقرار أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 يونيو 2025

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمان الوحيد للسلام بالمنطقة

إعلام عبري يزعم: مقتل 800 إلى 4000 إسرائيلي بسبب الصواريخ الإيرانية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

بالأرقام، مبيعات السيارات الأوروبية خلال أول 5 أشهر من 2025

سعر القصدير اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية